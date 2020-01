Chelsea, Lampard chiude il mercato: “Mertens non arriva. E Giroud resta con noi. “

Conferenza stampa ‘illuminante’ per Frank Lampard. Alla vigilia della sfida contro il Leicester, l’allenatore del Chelsea ha fatto chiarezza su alcune voci di mercato. Su Mertens, accostato ai Blues, il tecnico ha spiegato che non sarà acquistato con un secco “no” mentre su Giroud, accostato a Inter e Lazio, Lampard ha spiegato che la punta non partirà. “Tutti sappiamo che c’è stato interesse nei suoi confronti. A ogni conferenza stampa ho sempre detto che dovevano essere d’accordo Olvier, io e il club. E in quel periodo è stato impeccabile. Ho enorme rispetto per lui come calciatore. La risposta alla domanda se può partire è: no, non parte“. Circa altre trattative Lampard ribadisce: “Nessuna entrata e nessuna uscita”.