CM.COM: “Fabian in difficoltà: incomprensioni tattiche e mancato rinnovo, lo spagnolo non è più intoccabile…”

La redazione di Calciomercato.com analizza il momento negativo del Napoli ed in particolare di Fabian Ruiz.

Ecco quanto si legge sul portale online: “Fabian Ruiz sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera al Napoli, del quale è lontano da essere un valore aggiunto. Nelle ultime cinque uscite di campionato, compresa quella di ieri sera contro il Torino, ha giocato una sola volta da titolare, a Roma contro la Lazio, senza brillare, senza garantire quella qualità che il mondo azzurro ha saputo conoscere e apprezzare. Il problema inizia a essere serio: quando lo spagnolo classe 1996 è in campo il Napoli non gira, gioca sotto ritmo, “non alza l’asticella” tanto per utilizzare una frase celebre di Gattuso.

Un periodo no che inizia a essere preoccupante, figlio di una condizione fisica non sempre eccelsa e di una incomprensione tattica sulla quale vale la pena riflettere. Nei due davanti alla difesa fatica a muoversi e sotto punta, dietro all’attaccante centrale, spesso non trova i tempi giusti. La sua qualità non si discute, resta da capire, a questo punto, se sia effettivamente funzionale all’idea di calcio che propone il suo allenatore. Se la risposta è sì deve cambiare registro, perché così serve a poco.

Il Napoli si aspetta molto da Fabian Ruiz, lo considera importante per il presente e per il futuro, ma non lo ha inserito nella lista degli incedibili. Lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2025 (è in scadenza nel 2023) è un segnale, se dovesse arrivare un’offerta intrigante, dai 50 milioni in su, il club la prenderà in considerazione. Le pretendenti non mancano, oltre a Real Madrid e Barcellona anche Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Quella di De Laurentiis è una bottega cara, ma al prezzo giusto l’ex Betis può fare la valigia.”