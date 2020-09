CM.COM – Genoa, piace Younes ma le richieste del Napoli sono considerate alte: la situazione

L’esterno d’attacco del Napoli Amin Younes è da anni nei piani del Genoa che già dai tempi in cui il tedesco militava nell’Ajax, prima ancora di approdare in Italia, aveva provato a strapparlo ai partenopei.

Ora la lunga e mai interrotta corte rossoblù potrebbe andare a buon fine, visto che il giocatore non pare rientrare nei piani tattici di Rino Gattuso. Nonostante ciò il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio tesserato a buon mercato. Anzi, la risposta recapitata dai dirigenti campani ai colleghi liguri è stata a tal proposito eloquente: Younes si muoverà soltanto a titolo definitivo e per non meno di 10 milioni di euro. Cifra eccessiva per il Genoa che inizialmente sperava di ottenere il giocatore in prestito.

Il Grifone ha così deciso di prendere tempo, nella speranza che con l’avvicinarsi della fine delle trattative il prezzo del tedesco possa calare oppure che il Napoli si convinca a privarsene soltanto temporaneamente.

