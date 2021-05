In vista della prossima stagione il Napoli lavora per rinforzare la propria difesa e guarda in terra spagnola.

Come riporta Calciomercato.com gli azzurri seguono Pau Torres e Pedraza, due giocatori che interessano molto a Giuntoli. In particolare per il centrale gli azzurri devono sfidare la concorrenza della Juventus e dei principali club europei.