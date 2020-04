CM.COM – Inter, avanza l’ipotesi Kumbulla. Conferme sul no al Napoli

Se l’attacco è un rebus dai molteplici enigmi, con il futuro di Lautaro Martinez che cambierà in maniera radicale le sorti del reparto offensivo dell’Inter, non si può dire lo stesso della difesa. Il pacchetto arretrato è una certezza della rosa di Conte, seconda miglior retroguardia del campionato alle spalle della Lazio. De Vrij, Bastoni e Skriniar sono diventati in poco tempo sicurezza su cui fondare la squadra del futuro.

A non trovare spazio è, al momento, Diego Godin, il cui rendimento fatica a salire di livello e i cui 5 milioni annui pesano notevolmente sul bilancio nerazzurro. Ecco perché l’Inter studia soluzioni alternative, e la principale risponde al nome di Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 si è messo in luce in questa stagione con la maglia del Verona: i nerazzurri hanno avviato i primi discorsi con i gialloblù già a gennaio, forti del legame instaurato con le operazioni Dimarco e Salcedo. Proprio questi ultimi due potrebbero risultare contropartite utili per chiudere l’affare. L’Inter, intanto, prova ad accelerare per l’italo-albanese, sfruttando la risposta negativa data dal giocatore all’offerta del Napoli. Per Marotta, ora, c’è da trovare l’intesa con il Verona: gli scaligeri chiedono almeno 25 milioni.

Fonte: Calciomercato.com