CM.COM – La Juve piomba sull’obiettivo azzurro De Paul: ecco la situazione

Per ora è solo un’idea. Ma concreta. Quella che sta vedendo Rodrigo De Paul scalare posizioni nelle gerarchie degli obiettivi della Juve per quel che riguarda il centrocampo, soprattutto (ma non solo) se dovesse restare Maurizio Sarri in panchina. Uno di quei giocatori che all’occorrenza potrebbe giostrare da trequartista o sottopunta pur garantendo copertura, uno di quei giocatori che al termine di questa stagione ha completato (tra Udinese e Argentina) l’evoluzione in mezzala moderna: qualità e fantasia sono innati, tempi di inserimento e continuità anche in fase di non possesso sono frutto di una crescita esponenziale. E dopo essere stato a lungo nel mirino di Napoli, Milan e Inter ora è la Juve a fare sul serio per lui.

A sostenere l’argentino c’è anche un uomo non qualunque: Paulo Dybala. Amico fraterno di De Paul, ora principale sponsor della Juve anche nei confronti del giocatore.

Fonte: Calciomercato.com