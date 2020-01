CM.COM – Napoli-Petagna, gli azzurri hanno presentato un’offerta ma non convince: i dettagli

Sette gol in diciannove partite, tre nelle ultime quattro. Andrea Petagna è una delle poche notizie positive di una Spal che con la sorprendente vittoria di Bergamo è tornata in corsa per la salvezza. Dopo i sedici gol della scorsa stagione l’attaccante di Trieste, tra mille difficoltà, si è confermato decisivo sottoporta, tornando a essere appetibile sul mercato. La posizione del club di Ferrara è chiara, il gigante scuola Milan è in vendita solo a cifre importanti. Tradotto, è una delle armi per la salvezza ma può partire in cambio di una pioggia di milioni.

TANTE RICHIESTE… – Una posizione che ha arenato ogni tipo di trattativa. Petagna è stato nel mirino di Inter e Roma, ora è tornato a essere sulla lista del Napoli, che cerca un sostituto del partente Llorente. La proposta, prestito oneroso con diritto di riscatto, è stata respinta al mittente dalla Spal, che apre al prestito ma con obbligo fissato a 20-25 milioni. Nessun club, al momento, è disposto ad accontentare il presidente Mattioli, a queste condizioni Petagna resta a Ferrara. Per la felicità di Semplici.

Fonte: Calciomercato.com