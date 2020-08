CM.COM – Sampdoria, nel mirino 3 difensori del Napoli: i dettagli

I rumors che provengono da Napoli raccontano di una Sampdoria particolarmente attiva per quanto riguarda le possibili operazioni con la squadra di De Laurentiis. I blucerchiati, dopo aver pescato a gennaio Tonelli, vorrebbero replicare assicurandosi alcuni degli esuberi tra i giocatori a disposizione di Gennaro Gattuso. In particolare dal Golfo parlano di due terzini, già accostati in passato al club genovese, e un centrale.

I laterali monitorati dalla Samp, in caso di partenza di Murru o Bereszynski, sarebbero Kevin Malcuit ed Elseid Hysaj. Il francese naturalizzato marocchino era già stato seguito nelle scorse sessioni di mercato, mentre l’albanese piaceva già ai tempi dell’Empoli. Il problema, per quanto riguarda Hysaj, è rappresentato dall’ingaggio, dal momento che attualmente il classe ’94 percepisce 1,6 milioni netti a stagione, cifra da top player per la Samp e comunque non più sostenibile per le casse di Corte Lambruschini. Più abbordabile Malcuit, che dal Napoli riceve 800mila euro a stagione.

Al Doria però sembra interessare anche un altro giocatore, ossia il centrale Sebastiano Luperto. Classe 1996, nato a Lecce e cresciuto tra le giovanili giallorosse e quelle azzurre, in questa stagione ha totalizzato 9 presenze in Serie A e due gettoni in Champions League con la squadra di Ancelotti prima e di Gattuso poi.

