CM.IT – Juve su Duvan Zapata, è un segnale per Sarri? Il colombiano la spalla perfetta per CR7

Duvan Zapata è finito nel mirino della Juventus. La notizia circolata questa mattina è figlia di un interesse di lungo corso da parte della Vecchia Signora, che segue il colombiano da almeno due stagioni e che sta seriamente valutando il suo acquisto. Per ora non ci sono stati ancora contatti tra i bianconeri e il giocatore, che ovviamente sarebbe felice di vivere un’avventura all’ombra della Mole.

Le società, che negli ultimi mesi hanno già chiuso le operazioni Kulusevski e Muratore, ne stanno parlando e dietro la volontà dei torinesi ci sono diverse ragioni. Paratici, viste le difficoltà per l’affare Arkadiusz Milik, ha deciso di affondare il colpo sul colombiano, considerato il partner ideale per Cristiano Ronaldo. Il portoghese in questa stagione è tornato a numeri da grande bomber, ma la società crede che possa far ancor meglio dei 28 gol (con 11 rigori) messi a segno finora. Ronaldo, che detesta l’idea di giocare da punta centrale e spalle alla porta, ha bisogno di un compagno di reparto che gli liberi spazi per cercare subito la conclusione, il suo punto forte. Zapata, in questo senso, è perfetto: oltre alle 46 reti in 76 gare, porta in dote un’innata capacità di giocare al servizio dei compagni, testimoniata anche dai 15 assist firmati finora con la Dea. Con lui, Cristiano ritroverebbe il partner stile Benzema che per caratteristiche non poteva essere Higuain, né tantomeno Dybala.

Fonte: Calciomercato.it