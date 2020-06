CM.IT – Juventus e Napoli su Ferran Torres del Valencia: l’asta sta per partire

Ferran Torres è uno dei gioielli del calcio spagnolo. L’esterno offensivo del Valencia ha appena compiuto 20 anni, ma sulle sue tracce c’è già mezza Europa. Il club spagnolo ha tentato più volte di fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, ma per ora non ha ricevuto alcuna risposta dal giocatore, che è ben conscio della lista di pretendenti che lo attende a braccia aperte. Oggi, infatti, ‘Radio Valencia’ ha parlato di un possibile interessamento del Napoli per il classe 2000.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non sarà il prezzo del cartellino il principale ostacolo dell’affare: il club ‘Che’, infatti, visto il rischio di perdere il talento a zero potrebbe accettare anche offerte tra ‘appena’ 20 e 30 milioni di euro. Il problema, però, sarà convincere il ragazzo e il suo entourage, che sul tavolo ha già le proposte di diversi club di Premier League, del Borussia Dortmund e della Juventus.

Il calciatore, inoltre, ha avuto in passato anche contatti con il Real Madrid, ma il club blanco, almeno per il momento, sembra essersi defilato, come accade spesso quando il rischio asta è dietro l’angolo. I merengues potrebbero rifarsi avanti, e a quel punto balzerebbero subito in pole, visto che sono in cima alla lista di gradimento di Ferran. Per ora, l’attaccante continua a sfogliare la margherita… E a non rispondere alle telefonate del Valencia, che nutre ancora una flebile speranza di rinnovare il suo contratto.

Fonte: Calciomercato.it