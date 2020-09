CM.IT – Juventus, per l’attacco si punta sul ritorno di Morata

La Juventus è ancora in cerca dell’attaccante che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dzeko nel 3-4-1-2 che ha in mente Andrea Pirlo. Luis Suarez è il nome che fa sognare i tifosi in questi giorni, ma le difficoltà relative al suo passaporto (serviranno un paio di settimane per ottenerlo) e alla buonuscita da accordare col Barcellona, obbligano a tenere aperte altre piste. Edin Dzeko resta l’obiettivo principe e il preferito del tecnico, viste le sue caratteristiche, perfette per creare spazi a CR7. L’accordo con giocatore e Roma, però, non basta per sbloccare il suo arrivo, visto che la trattativa tra giallorossi e Napoli per lo scambio Milik-Under è ancora da definire. Paratici cerca alternative, quindi, e oggi l’agente Giovanni Branchini ha accostato anche il nome di Alvaro Morata alla Vecchia Signora.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i bianconeri hanno effettivamente chiesto informazioni sulla situazione del colchoneros, che all’Allianz Stadium è sempre stato molto apprezzato. Con l’Atletico Madrid si cercherebbe di imbastire uno scambio. Douglas Costa e Bernardeschi sono già stati accostati agli spagnoli, ma per ora dalla capitale iberica restano molto cauti sull’argomento e chiedono cifre altissime (di gran lunga superiori ai 50 milioni di euro) per privarsi del classe ‘92, anche se il silenzio dell’agente, Juanma Lopez, fa riflettere. L’unica certezza, in questo momento, è che anche al Wanda Metropolitano hanno bisogno di vendere e far plusvalenze per aiutare un bilancio in seria difficoltà.

Fonte: Calciomercato.it