CM.IT – Lazio, ad un passo l’accordo con Pepe Reina: ecco i dettagli

La Lazio è a un passo dall’acquisto di Pepe Reina. Lo spagnolo è il rinforzo per la porta scelto dai biancocelesti per l’annata del ritorno in Champions League, nella quale ci sarà bisogno di grande esperienza in campo e nello spogliatoio. Il portiere, che ha ancora un altro anno di contratto col Milan (non ci saranno ostacoli per liberarlo), ha già un accordo di massima con i biancocelesti e dovrebbe firmare con loro ad inizio settimana.

Il Valencia sembrava in pole per le sue prestazioni, ma il club ‘Che’ doveva liberarsi prima di Cillessen, operazione complessa che richiederà tempo. E l’ex Napoli, quindi, ha deciso di non attendere oltre e di restare in Italia, dove la sua famiglia ormai è più che ambientata. La fumata bianca è attesa a breve.

Fonte: Calciomercato.it