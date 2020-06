CM.IT – Lazio-Kumbulla, il Verona prende tempo e attende nuovi rilanci: la situazione

La Lazio ha compiuto il suo primo passo ufficiale nella corsa per beffare Inter e Juventus e portare a casa Kumbulla, difensore albanese classe 2000 che piace tantissimo al direttore sportivo Tare.

Il club biancoceleste ha presentato un’offerta importante, la più alta dell’era Lotito per un giocatore: 20 milioni più una contropartita o 18 milioni più due giocatori, le due società stanno valutando i giocatori che potrebbero rientrare nell’affare. Lombardi, Durmisi e Maistro sono i nomi che circolano di più.

Il Verona ha gradito lo sforzo della Lazio ma non ha ancora detto sì, ha preso qualche giorno di tempo, s’attende il possibile rilancio di Inter e Juventus. Marotta e Paratici non possono muoversi entro il 30 giugno, potrebbero farlo solo in futuro nel caso in cui ci siano delle cessioni.

L’Inter ha scelto Tonali come priorità assoluta sul mercato, la Lazio al momento è in netto vantaggio su Kumbulla ma l’operazione non è ancora chiusa. Dall’entourage del difensore c’è disponibilità in virtù anche di un’intesa di massima, generica su un quinquennale ad 1,8 milione a stagione.

L’accordo va, però, definito nei dettagli, sono previsti dei contatti nei prossimi giorni in attesa del sì definitivo del presidente Setti e del direttore sportivo D’Amico. La Lazio spinge, vuole formalizzare l’affare entro il 30 giugno proprio per evitare i possibili rilanci di Inter e Juventus che al momento, invece, sono costrette a concentrarsi su altre operazioni per mettere a posto i bilanci.

Fonte: Calciomercato.it