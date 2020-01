CM.IT – Milan, Reina in prestito secco all’Aston Villa: ecco i motivi

Pepe Reina sarà a breve un calciatore dell’Aston Villa. L’operazione è stata definita in queste ore, ma con una formula diversa da quella iniziale. Lo spagnolo, infatti, approderà al club di Birmingham in prestito secco, e farà presumibilmente ritorno alla base a fine stagione.

È stato il Milan a spingere per questa soluzione: il futuro di Donnarumma è ancora tutto da definire e avere un sostituto pronto e d’esperienza già in casa come lo spagnolo è un’opportunità alla quale i rossoneri non hanno voluto rinunciare. Reina, quindi, finirà la stagione in Premier League da titolare, come desiderava, mentre dal 2020/21 potrebbe riprendere la sua lunga avventura in Serie A, ma ad una condizione: quella di avere continuità in campo. Chiudere la carriera da secondo era un’idea che, a quanto pare, proprio non gli piaceva.

