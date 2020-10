CM.IT – Napoli, accordo anche con il Chelsea per Bakayoko: si lavora alla chiusura

Il Napoli continua a lavorare sulla pista Tiémoué Bakayoko del Chelsea per completare il centrocampo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’intermediario della trattativa è Federico Pastorello, lo stesso agente che trovò la quadra con il Milan: e Bakayoko si espresse al meglio proprio sotto la gestione Gattuso. Il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli: con il Chelsea c’è l’accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Si sta lavorando sul pagamento dell’oneroso ingaggio di 6 milioni a stagione. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, è in contatto con la plenipotenziaria del Chelsea, Marina Granovskaia. Domani, Pastorello tornerà in Italia e proverà l’accelerazione decisiva per chiudere la trattativa, cercando di far quadrare anche i conti tra le società e Bakayoko. Sul classe ’94 ci sono ancora Milan ed Hertha Berlino: ma il Napoli è in pole, anche perché i rossoneri dovrebbero trovare prima sistemazione a Krunic.

Fonte: Calciomercato.it