CM.IT – Napoli-Callejon, il rinnovo è tornato possibile: segnali importanti da parte della società

Da quando José Maria Callejon, come anticipato da Calciomercato.it, ha rinnovato il suo contratto col Napoli proponendo di giocare gratis a luglio e agosto, sembra essersi liberato di un peso. Le lacrime della finale di Coppa Italia sono un ricordo lontano: lo spagnolo dispensa sorrisi insieme ai compagni, che ha contagiato con la sua esultanza “a testa alta”. Nelle ultime quattro gare ha realizzato due reti ed un assist, tutte decisive per le vittorie contro SPAL e Roma e per il pareggio col Milan.

Segnali importanti insieme a quelli, chiarissimi, lanciati da Rino Gattuso, che continua a sceglierlo dal primo minuto in quasi tutti i big match, come riaccaduto domenica scorsa. Il tecnico è stato esplicito nel postgara: “Il presidente e il direttore sportivo sanno come la penso e cosa sta dando il ragazzo. Dovete chiedere a loro”.

Oggi, a precisa domanda sulla presenza di Callejon nella prossima stagione, De Laurentiis si è rifugiato dietro un “quién sabe”, “chissà” in spagnolo. Un’apertura importante, che fa seguito alle manifestazioni pubbliche di Dries Mertens (“sto provando a convincerlo a restare”, “sto male all’idea che vada via”), e di tutti i compagni di squadra.

Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: gli aggiornamenti

Cosa pensa, quindi, lo spagnolo? L’ex madridista ha dato prova di attaccamento alla maglia accettando di giocare gratis in questi due mesi (tutti gli altri saranno pagati per luglio e agosto, lui no: giova ricordarlo) e la voglia di vivere un’ottava stagione all’ombra del Vesuvio ormai è palese.

Bisognerà riaprire una trattativa sospesa dall’ormai lontano autunno, quando l’andaluso non era ancora tentato da un ritorno a casa da lui stesso rifiutato poi a febbraio scorso. Sul tavolo aveva l’offerta di un club della Liga a cifre simili a quelle del Napoli, ma, anche in quel caso, decise di declinare.

Il club azzurro, sul mercato, dovrà fare investimenti importanti per la prima punta (il primo obiettivo resta Osimhen), e viste le difficoltà nel reperire un esterno destro di grande livello, sta riconsiderando l’idea di confermare lo spagnolo. I 10 assist firmati in stagione, miglior dato della rosa, dimostrano ancora un ottimo rendimento, in crescita negli ultimi mesi.

Il Napoli gli offrirebbe un contratto annuale e Callejon preferirebbe, ovviamente, un biennale: le strade potrebbero incontrarsi, chissà, con un’opzione in base alle presenze. Per ora la negoziazione è ancora ferma, ma gli umori e i segnali di questi giorni vanno registrati. E portano ad una direzione opposta rispetto agli scenari di qualche settimana fa.

