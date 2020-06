CM.IT – Napoli, contatti per il rinnovo di Callejon: lo spagnolo è al centro del progetto di Gattuso

A 23 giorni dalla naturale scadenza del suo contratto, José Maria Callejon ancora non sa dove giocherà nella prossima stagione. E, in realtà, non sa nemmeno come terminerà questa, visto che per completare l’annata col suo Napoli serve un accordo che, al momento, ancora non c’è. Nei mesi scorsi, su Calciomercato.it, abbiamo più volte rimarcato come l’addio dell’iberico a parametro zero fosse una prospettiva possibile, ma non ancora scritta. Oggi, il ds partenopeo Cristiano Giuntoli non ha escluso il suo rinnovo, dichiarando di essere in attesa della decisione del calciatore.

Manuel Garcia Quilon, ai nostri microfoni, ha dichiarato a marzo che Aurelio De Laurentiis “ha sempre voluto rinnovare il contratto di Callejon”, ma che l’accordo “ancora non c’era”. Tra i due ci fu qualche discussione in passato, ma oggi il rapporto è tornato ad essere ottimo. Nei prossimi giorni presidente e agente saranno obbligati a risentirsi: ‘Calleti’ è al centro del progetto tecnico di Gattuso (che l’ha schierato titolare in 11 gare su 15 della sua gestione) e serve un prolungamento contrattuale per consentirgli, almeno, di terminare la stagione.

L’ex madridista non solo vuole portare a termine il lavoro di quest’annata, ma spera di poter proseguire la sua avventura partenopea, iniziata nel 2013, anche nella prossima. La questione, però, non è di semplice risoluzione. Dopo il faccia a faccia di dicembre, il Napoli e Callejon non hanno ripreso la trattativa per il prolungamento. Ad oggi, l’esterno non ha alcun accordo con altri club, nonostante gli interessamenti di vari club nella Liga non siano mancati. A 33 anni, però, ‘rinnovare’ per soli due mesi senza avere un altro contratto già firmato per la prossima stagione significa correre un rischio enorme, soprattutto considerando le condizioni nelle quali si disputeranno le ultime gare di questa stagione, che definire particolari è un eufemismo.

Nei prossimi giorni, quindi, il faccia a faccia non si limiterà a un discorso volto alla conclusione di questa stagione. Il Napoli e l’entourage dello spagnolo proveranno a impostare il discorso anche sulla prossima, magari con un contratto annuale includendo un’opzione per un secondo anno in base a parametri la cui accessibilità sarebbe, ovvio, oggetto di discussione. Sarebbe appena il secondo rinnovo contrattuale nei sette anni di Callejon a Napoli, conditi da 336 presenze, 80 gol e 77 assist. Una trattativa complessa, il cui esito, per ora, è imprevedibile.

Fonte: Calciomercato.it