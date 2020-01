CM.IT – Napoli e Inter, si lavora ad un clamoroso scambio di prestiti: i dettagli

Continua la caccia di Inter e Napoli, alla ricerca di un attaccante. I nerazzurri hanno in mano Olivier Giroud da diverso tempo, ma ancora non hanno affondato il colpo. Oggi, intanto, è arrivato Christian Eriksen per visite mediche e firma. Gli azzurri stanno premendo sull’acceleratore per Andrea Petagna, ma per ora la Spal non lo lascia partire. Dunque, Marotta e Giuntoli potrebbero di nuovo, dopo l’affare Politano (oggi visite mediche per lui), sedersi al tavolo delle trattative. Al centro dei discorsi sono già finiti Fernando Llorente e Sebastiano Esposito e la possibilità è più viva che mai.

I due club stanno discutendo di uno scambio di prestiti secco, fino alla fine della stagione in corso, tra i due attaccanti. Una situazione da tenere in grande considerazione da qui all’ultimo giorno di calciomercato, venerdì 31 gennaio. Resta da convincere Antonio Conte: come già riportato nei giorni scorsi, l’allenatore della squadra di Suning non vorrebbe privarsi del 17enne attaccante per seguire da vicino la sua crescita. Ma se le altre situazioni non dovessero sbloccarsi, potrebbe dire sì allo scambio anche nelle ultime ore del mercato per avere a disposizione un vice Lukaku come Llorente (che ha già lavorato con Conte alla Juventus) di grande esperienza e qualità. Con la consapevolezza, poi, di poter contare nuovamente su Esposito dall’inizio della prossima stagione.

Fonte: Calciomercato.it