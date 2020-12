CM.IT – Napoli, il punto sulla cessione di Milik: dall’Atletico Madrid alla Roma, tante squadre sul polacco

Il portale ‘Calciomercato.it‘ ha fatto il punto sulla cessione di Arkadiusz Milik. Il Napoli continua a chiedere 18 milioni di euro, ma nessun club li offrirà a gennaio visto che il polacco si svincolerà dopo sei mesi. Filtra pessimismo per l’Inter, che non vuole investire grosse cifre a gennaio. Per la Roma, invece, potrebbe profilarsi un ritorno di fiamma ma dovrebbe prima andar via Dzeko: la pista capitolina entusiasma Milik.

Un’altra squadra che aveva nel mirino Milik era il Tottenham, ma l’intesa in estate non arrivò. La pista più calda, al momento, sembra quella dell’Atletico Madrid: Berta acquisterebbe il polacco domattina -riferisce il portale-, ma deve prima piazzare Diego Costa per via del salary cup. Anche il Barcellona si è iscritto alla corsa per l’ex Ajax, il quale tornerà al centro del mercato a gennaio.