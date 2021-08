Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il Villarreal ha fatto sapere al Napoli che il tempo per concludere la trattativa per Estupinan è scaduto. Unai Emery ha bloccato la cessione: occasione persa per il club partenopeo, che avevano anche stabilito le cifre dell’accordo, ovvero 1,5 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 17 milioni.