CM.IT – Napoli, pressing del Real Madrid su Fabian Ruiz: ma lo spagnolo può rinnovare

Il Real Madrid sogna Fabian Ruiz per il suo centrocampo. Florentino Perez ha le idee chiarissime: nonostante Zinedine Zidane continui a spingere per l’acquisto di Paul Pogba, per il presidente blanco la priorità è il centrocampista del Napoli, del quale si è calcisticamente innamorato durante l’ultimo Europeo Under 21.

Prima dell’emergenza coronavirus era pronta un’offerta da circa 80 milioni, della quale è stato informato il calciatore e, di conseguenza, De Laurentiis. La crisi economica che ci attende, inevitabilmente, modificherà al ribasso le cifre di ogni trattativa, ma i merengues sono ancora decisi a fare un tentativo importante per l’ex Betis.

Fabian ha un contratto fino al 2023 senza clausola rescissoria: i contatti per il rinnovo con i suoi agenti sono partiti mesi fa e, per ora, si sono interrotti. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, le parti dovrebbero risentirsi nei prossimi mesi, una volta chiarito lo scenario sul ritorno in campo.

Il Napoli vuole ripartire anche da Fabian e cercherà di accontentare economicamente il calciatore, con la promessa di ascoltare le grandi offerte che arriveranno dalla Spagna a partire dal 2021, dopo l’Europeo. Un dettaglio non da poco: il centrocampista, infatti, declinò le prime avances del Real Madrid un anno fa proprio per disputare una stagione da titolarissimo prima della manifestazione continentale. Un ragionamento che potrebbe ripetersi, ma il pressing blanco ci sarà comunque. E sarà sempre più intenso.

