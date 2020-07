CM.IT – Napoli, sondaggio per Darwin Nunez: la prossima settimana gli agenti in Italia

Nessuna offerta concreta dall’Italia, ma tanti sondaggi. E’ questo, almeno ad oggi, lo stato dell’arte attorno al nome di Darwin Nunez. Impegnato nel raggiungimento della promozione diretta in Liga con l’Almeria (la squadra andalusa ha un solo punto di svantaggio sul secondo posto a due giornate dal termine), l’attaccante uruguaiano ha calamitato su di sé le attenzioni di vari club europei grazie ai quindici gol realizzati in campionato. Un biglietto da visita importante che ha ingolosito prima la Roma e poi il Napoli, ma non solo. Come detto in passato, l’attaccante ventunenne piace anche al Wolfsburg, al Southampton e in Ligue 1, ma c’è da fare i conti con la valutazione iniziale data all’ex Penarol, che si attesta attorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli e Roma, agenti Nunez in Italia: la situazione

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in attesa di conoscere i destini sportivi dell’Almeria, l’entourage del giocatore è impegnato in alcuni importanti summit. Dopo un viaggio in Germania, gli agenti incontreranno l’attaccante in Spagna e, durante la prossima settimana, faranno tappa in Italia per riunirsi con i club interessati. Nunez, da parte sua, è lusingato dagli interessamenti provenienti dal nostro paese, dove sarebbe ben felice di proseguire la sua carriera. Seguirebbe, così, le orme di Edinson Cavani, al quale viene spesso paragonato. Un ottimo biglietto da visita.

Fonte: Calciomercato.it