CM.IT – Roma contatti con Milik per il sì definitivo: c’è già l’accordo con il Napoli per uno scambio

La Roma rompe gli indugi per Arkadiusz Milik. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ieri sera i giallorossi hanno negoziato il possibile approdo in giallorosso con l’entourage del polacco, raggiungendo una bozza d’intesa sia economica che progettuale. All’attaccante andrebbe la maglia numero 9 e un posto da titolare nell’undici di Fonseca, entrambi contestualmente liberati da Edin Dzeko.

Il bosniaco, infatti, è il principale obiettivo della Juventus per l’attacco e in queste ore, non a caso, ci saranno nuovi contatti tra il suo agente e la Vecchia Signora. I capitolini, ovviamente, non lo lasceranno partire senza però aver prima definito l’acquisto del suo sostituto, che hanno individuato proprio nell’ex Ajax. Oggi l’amministratore delegato Fienga è a Milano, quindi sono da escludere summit con il bosniaco, ma probabilmente ci saranno dei contatti telefonici per discutere della questione.

L’accordo tra Napoli e Roma è stato perfezionato da tempo: all’ombra del Vesuvio finirebbero Cengiz Under (con uno stipendio da 2.8 milioni netti) e il 2001 Alessio Riccardi. L’operazione farebbe tutti felici: nessun movimento cash e plusvalenze a bilancio grazie ai cartellini dei tre calciatori.

Cosa manca per la fumata bianca, dunque? Il sì definitivo di Milik. Il partenopeo ha chiesto qualche giorno di riflessione, in quanto vuole attendere ancora una chiamata dalla Juventus, che lo seduce da mesi ma non affonda il colpo, mentre continua a negoziare per Dzeko e per la più complessa pista Raul Jimenez, le reali priorità di Andrea Pirlo sul mercato. Tutti attendono Arkadiusz: dal suo ‘ok’ dipendono i destini di altri tre calciatori e tre società.

