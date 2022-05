Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’Inter ha trovato l’accordo per l’arrivo di Paulo Dybala a parametro zero. La Joya dovrebbe firmare un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Non ci sono ancora le firme, ma è stata raggiunta un’intesa di massima: in tal senso, potrebbe essere decisiva la prima settimana dopo la fine del campionato. Dybala formerebbe una coppia straordinaria con Lautaro Martinez.