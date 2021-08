CorSport – Diktat per Giuntoli sul mercato: il ds ha una priorità

Non si compra se non si vende. È questo il diktat che la dirigenza del Napoli ha dato a Cristiano Giuntoli per questo mercato estivo. Il mancato accesso alla Champions League per il secondo anno di fila mette con le spalle al muro il club azzurro, che dovrà riservare un occhio di riguardo in più sul bilancio, come scritto oggi dal Corriere dello Sport: “Rianalizzerà il bilancio, constaterà la fattibilità delle operazioni e infine si lancerà.

Ha bisogno di un esterno basso (soprattutto), quelli che un tempo sinteticamente venivano definiti fluidificanti, e il resto, un mediano, eventualmente, arriverà dopo. Ma la priorità, com’è stato sussurrato a Giuntoli, rimangono le cessioni, per alleggerire l’organico e anche il monte-stipendi”.