CorSport – Koulibaly, l’agente prova a convincere il City a offrire 75 milioni: PSG alla finestra anche per Fabian

I movimenti in entrata del Napoli in questa sessione di mercato dipenderanno soprattutto dal futuro di Kalidou Koilibaly. Il centrale, come riportato dal Corriere dello Sport, piace sempre al Manchester City ma De Laurentiis è ancora in attesa dell’offerta giusta: “Fali Ramadani, il potente manager del senegalese, sta lavorando ai fianchi del City, per portare l’offerta in prossimità dei 75 milioni di euro, e il Psg, che si è presentato con due domande, una per il K2 e l’altra per Fabian Ruiz, ha altre vicende di cui occuparsi.”