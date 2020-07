CorSport – Osimhen-Gabriel, accelerata del Napoli per il doppio colpo dal Lille: i dettagli dell’affare

Il Napoli pronto al doppio colpo dal Lille. Lo ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si focalizza sulla trattativa con il club francese per portare in azzurro Victor Osimhen ed il difensore Gabriel.

“L’offerta è seducente, cinquanta milioni più Ounas, valutato intorno ai trenta, in cambio del tandem Osimhen-Gabriel. C’è ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di vecchi precedenti: e sarà per questo che Giuntoli non è andato a Bergamo, anche questo aspetto insolito” scrive il quotidiano oggi in edicola.