CorSport – Rinnovo Mertens, De Laurentiis attende la firma dal 1 marzo: Inter, Monaco e Chelsea alla finestra, la situazione

Continua a tenere banco il futuro di Dries Mertens, in scadenza al 30 giugno. Il Corriere dello Sport racconta il che il Napoli si attende la firma, dopo il pranzo del primo marzo con ADL ed un’offerta da 2,5mln di euro subito più 4,5mln per due anni oltre a bonus per gol e piazzamenti. Oltre all’Inter ed al Monaco, però, ADL ha intuito che potrebbe esserci anche il Chelsea che saluterà Giroud e quindi avrà un attaccante in meno e già a gennaio aveva pensato al belga che ha avuto una forte tentazione. Il Napoli resta in attesa, avendo messo sul tavolo una cifra considerevole (18mln lordi per due anni) più 5mln extra ad obiettivi.