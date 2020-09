Da Firenze – Juventus in forcing su Chiesa, la Fiorentina pensa allo svincolato Callejon: i dettagli

Inizia una settimana decisiva per il mercato anche perché sarà l’ultima: i rumors su Chiesa sono tornati a farsi sentire. La Juventus aspetta di far uscire Douglas Costa per andare all’assalto di Federico, ma la Fiorentina chiede 70 milioni. Da verificare, semmai, il profilo di eventuali contropartite tecniche. Vicenda complessa che ora entra nel vivo. Non è escluso che alla fine Chiesa possa anche rimanere a Firenze, ma se al contrario dovesse andarsene la Fiorentina dovrebbe trovare all’istante un’alternativa a Federico, un esterno offensivo. Callejon potrebbe essere un’idea interessante. Lo spagnolo si è svincolato dal Napoli, ha 33 anni e sta guardandosi attorno per pescare l’offerta migliore. Stipendio alto, questo è poco ma sicuro, ma tanta esperienza. Operazione difficile, ma non impossibile. Gli spifferi di mercato raccontano anche di un interessamento per lo spagnolo Deulofeu, ora in forza al Watford. Pradè si muove su più tavoli e fa bene: se la cessione di Chiesa maturasse al fotofinish del mercato, il club viola dovrebbe avere già pronta l’alternativa, altrimenti sarebbero guai. Il tempo non aiuta, al 5 ottobre manca poco. Poi di mercato se ne riparlerà d’inverno.

Fonte: Firenzeviola.it