Da Siviglia – Natan va al Betis! Scambio di documenti in corso: la formula dell’operazione

Calciomercato SSC Napoli, Natan va al Betis Siviglia

Calciomercato Napoli, ultime news che riguardano Natan. Il difensore brasiliano, infatti, è in procinto di trasferirsi al Betis Siviglia, in Spagna, tanto che nella giornata di ieri è stato avvistato a Barcellona in compagnia del suo procuratore.

Ora il quotidiano El Desmarque, da Siviglia, rende noto che la trattativa ormai è in via di definizione. E’ fatta, pertanto, per Natan al Betis Siviglia: la formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club spagnolo, soggetta però al verificarsi di determinate condizioni. L’arrivo del difensore brasiliano ha ricevuto anche il consenso dell’allenatore della squadra, Manuel Pellegrini e addirittura, secondo il quotidiano, sarebbe già in corso lo scambio di documenti tra i due club.

Il Betis ha velocizzato le operazioni per chiudere il trasferimento nella giornata di oggi, e Natan avrebbe rifiutato le offerte di altre squadre anche più alte di quella proposta dal club spagnolo.

