Da Torino – Belotti crede nel progetto Toro, si avvicina il rinnovo

Non lo farà per accontere Roberto Mancini che lo vuole vedere protagonista e non comprimario da un’altra parte, che sia Napoli o meno. E nemmeno per i tifosi, che pure l’hanno sempre considerato un elemento a parte anche nelle contestazioni, per il capitano non si tiocca e ci ha sempre messo la faccia. Se Andrea Belotti rimarrà al Toro, prolungando anche il contratto oltre al 2022, sarà perché crede che il domani possa essere molto migliore dell’oggi.

Belotti è stato uno dei primi, anche uno dei soli, a mostrare fiducia incrollabile nella dirigenza, nei progetti di Urbano Cairo, a non montare mai polemiche spegnendo anche quelle dei compagni. La scommessa è chiara e altrettanto netta. Vada ciome vada, ma lui crede che finirà meglio di come si è interrotta, il Gallo crede nel Toro. Ma attorno a lui c’è un gruppo da (ri)costruire.

Fonte: Torinogranata.it