Da Torino – Granata sulle tracce di Lobotka: oggi possibile confronto col Napoli

Resta vivo l’interesse del Torino per Stanislav Lobotka, evidentemente ai margini del progetto Napoli ormai. E la sfida di oggi, scrive Torinogranata.it, potrebbe essere anche l’occasione per la dirigenza granata di intavolare un discorso per lo slovacco. Il club di Urbano Cairo, che lo ha già sondato in estate, proverebbe un affondo per l’ex Celta Vigo, specie se dovesse arrivare la salvezza. Nella trattativa, fa sapere il portale, è possibile che venga inserita una contropartita rappresentata da uno tra Bremer, Singo e Mandragora, sui quali gli azzurri avrebbero posto l’attenzione.