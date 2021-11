Da Udine – Cercasi centrocampisti in casa Udinese: i friulani valutano Lobotka per gennaio

La permanenza di Stanislav Lobotka al Napoli appare, ad oggi, tutt’altro che sicura. In azzurro dal gennaio dello scorso anno, lo slovacco non è mai riuscito a incidere in maniera decisa nella sua avventura all’ombra del Vesuvio. Quest’anno l’arrivo di Luciano Spalletti che ha grande stima di lui dai tempi dell’Inter ma qualche problema fisico di troppo ne ha frenato, anche stavolta, l’ascesa.

Ecco perché il profilo di Lobotka viene valutato da altri club di Serie A in cerca di rinforzi a centrocampo. Tra questi spunta l’Udinese capitanata da Luca Gotti, che si è messa sulle tracce anche del romanista ed ex Napoli Amadou Diawara: per entrambi, scrive TuttoUdinese.it, i friulani hanno avviato i primi sondaggi e ne valutano l’ingaggio per gennaio.