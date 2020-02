Da Verona – In estate asta per Kumbulla: non solo il Napoli, altre 4 societa di A sul difensore

In arrivo un'asta estiva per il difensore scaligero Pubblicato il alle 12:20 da •

Pronta una vera e propria asta per il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere di Verona, non c’è solo il Napoli sul centrale: in estate, infatti, ci potrebbe essere una vera e propria asta per uno dei migliori difensori del campionato finora. Non solo gli azzurri, appunto, ma anche Juventus e Inter avrebbero fatto passi in avanti, con i nerazzurri che sarebbero già in fase avanzata con la trattativa dopo aver aperto un dialogo con la società scaligera. Occhi puntati anche su Fiorentina e Lazio, interessati al giocatore.