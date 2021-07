Dalla Francia – Psg ancora sulle tracce di Koulibaly: summit con l’agente nei giorni scorsi

Non solo Insigne, il Napoli farà fatica a trattenere anche Kalidou Koulibaly. Dal canto suo, il presidente De Laurentiis non lo lascerebbe partire per meno di 60 milioni di euro, cifra che però non spaventa un colosso come il Paris Saint-Germain, il quale tiene ancora gli occhi sul senegalese.

Secondo i francesi di FootMercato, infatti, la ricerca di difensori centrali da parte del club parigino non si è fermata con l’arrivo di Sergio Ramos. Nei giorni scorsi ci sarebbe anche già stato un summit tra l’agente dell’azzurro, Ramadani, e il Paris Saint-Germain.