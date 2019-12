Sirene spagnole per Dries Mertens. Secondo quanto riporta AS, l’Atletico Madrid sarebbe interessato all’attaccante belga per la prossima stagione. Tutto però dipenderà da Edinson Cavani: l’uruguaiano in uscita dal PSG potrebbe accasarsi ai Colchoneros, data scadenza del suo contratto, ma in caso di mancato accordo la società spagnola ci proverà seriamente per il numero 14 azzurro.

