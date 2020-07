Dalla Spagna – Barcellona, l’Inter potrebbe accettare Firpo in cambio di Lautaro Martinez

Come raccolto dal MundoDeportivo, Junior Firpo potrebbe rientrare nell’affare per Lautaro Martinez con il Barcellona pronto a portare in Catalogna l’attaccante dell’Inter. Come spiega il quotidiano spagnolo, la trattativa resta comunque complicata ma il calciatore spagnolo è sulla strada per accettare l’offerta dei nerazzurri nonostante chieda delle garanzie – ribadisce Mundo Deportivo – con le due squadre pronte a concretizzare lo scambio con un conguaglio economico in favore dei nerazzurri.

Fonte: Alfredopedullà.com