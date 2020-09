Dalla Spagna – Il Barcellona ha fretta di piazzare Suarez e Vidal: prossima settimana decisiva

Il Barcellona vuole iniziare a comprare. Prima però deve incassare o, perlomeno, risparmiare ingaggi particolarmente onerosi. E’ per quello che, secondo quanto riporta il “Mundo deportivo”, da lunedì si inizia a fare sul serio cercando di piazzare, entro la settimana, i giocatori che non fanno più parte del progetto di Koeman: a partire da Suarez e Vidal.

L’uruguaiano è vicinissimo alla Juventus, che ha già l’accordo con il giocatore. Resta solo da capire le modalità per liberarsi dal Barça. Suarez ha ancora un anno di contratto con i blaugrana più un opzione per un altro. Il Barcellona vorrebbe negoziare con la Juventus una soluzione simile a quella fatta con il Siviglia per Rakitic: ricevere come contropartita una parte fissa molto bassa più una parte variabile più consistente. I bianconeri sembrano disposti a fare questo sforzo e in più a offrire a Suarez, che ha 33 anni, un contratto triennale da 10 milioni netti a stagione, compensando così quello che andrebbe a perdere lasciando la Liga in anticipo. L’attaccante uruguaiano ha poi voluto far capire la sua volontà sui social dove, commentando sue foto in allenamento, ha scritto: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”, prendendosi anche i “like” di Bonucci e Chiellini…

Simile la situazione di Vidal. Il Barcellona vuole che il cileno rinunci al suo ultimo anno di contratto andandosene gratis, che è la condizione che l’Inter ha posto per tesserare il centrocampista. Se rinuncerà ai soldi, il club catalano lo lascerà libero. Vidal ha già un accordo con i nerazzurri, per le due prossime stagioni, per una cifra vicina ai 6,5 milioni netti all’anno.

Fonte: Sportmediaset.it