Dalla Spagna – Il PSG cambia obiettivo per la difesa: Koulibaly costa troppo, nel mirino Todibo

Un giocatore fondamentale per il Napoli, Kalidou Koulibaly, che potrebbe lasciare la maglia azzurra quest’estate. Secondo quanto riporta Marca, però, la sua destinazione potrebbe non essere la Francia. Il PSG, infatti, ritiene eccessiva la richiesta di De Laurentiis per il senegalese: 80 milioni per la dirigenza transalpina sono considerati troppi. La squadra campione di Francia, quindi, virerà sil giovane Todibo del Barcellona per rinforzare la retroguardia in vista del ritiro annunciato di Thiago Silva.