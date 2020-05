Dalla Spagna – Valencia e Siviglia su Callejon, ma rinnovo non è escluso: Gattuso spinge per trattenerlo

Il futuro di José Maria Callejon è lontano dal Vesuvio: o forse no. Stando a quanto riportato oggi dai colleghi di As, non è del tutto escluso che lo spagnolo – in scadenza a fine stagione come Mertens – possa restare in azzurro.

Gennaro Gattuso ci terrebbe particolarmente a trattenerlo, in virtù di ciò che rappresenta per il Napoli ma anche perché uno dalle sue caratteristiche sul mercato non è così facile trovarlo. Nel frattempo, comunque, Valencia e Siviglia osservano vigili l’evoluzione della situazione.