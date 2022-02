Dalla Turchia – Napoli, per Denayer sarà offerto un triennale: incontro tra Giuntoli e gli agenti

Ekrem Konur, giornalista turco, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’interesse del Napoli per Denayer:

“Tra il Napoli e Denayer non è stato ancora stabilito alcun contatto ufficiale, ma alcuni intermediari che ho intervistato hanno affermato che a Denayer verrà offerto un contratto di 3 anni. Closing in tempi brevi? Per quanto ne so, sì. Ma nel momento del calcio tutto può cambiare. Anche il suo attuale club, il Lione ha offerto a Jason Denayer un nuovo contratto. Ho sentito anche che molte squadre sono interessate in questo momento. Il Napoli, però, offrirà a Denayer un contratto di 3 anni. Forse la sua durata può aumentare di +1 anno in più. È possibile che ci sia un incontro in tempi stretti tra Giuntoli e gli agenti. Come ho detto prima, molte squadre stanno cercando un difensore centrale, quindi gareggeranno per ottenere gratuitamente un giocatore come Denayer. Ovviamente, il Napoli deve provare a completare il transfer con un atto formale il prima possibile”.