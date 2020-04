Dall’Argentina – Inter, Messi non è solo un sogno: c’è una trattativa pronta

Dopo la “bomba” di mercato sganciata da Moratti, seguita poi da un’immediata frenata dell’ex patron nerazurro, dall’Argentina arriva una nuova indiscrezione sull’interesse dell’Inter per Leo Messi. Secondo l’emittente TNT Sports, il club nerazzurro starebbe lavorando seriamente all’operazione. “Non è solo un sogno. Leo ha anche l’offerta del Newell’s Old Boys per tornare in Patria, ma l’Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti – ha spiegato il giornalista Castilla -. C’è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi, ma l’Inter ci sta lavorando di certo”.

Stando a TNT Sports, dunque, Suning nella prossima finestra di mercato potrebbe provare davvero a mettere a segno il colpo Messi. Un colpo in grande stile, per replicare all’affare Juve-Ronaldo e regalare a Conte uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

Certo, convincere Leo la sbarcare in Serie A non sarà semplice. Ma qualcosa, forse, sul fronte Messi-Inter si sta muovendo sul serio. Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, allora ai tifosi dell’Inter mancherebbe davvero poco per cominciare a sognare davvero “La Pulce” con la maglia nerazzurra.

Fonte: Sportmediaset.it