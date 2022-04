Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, l’avventura all’Everton per Allan sembra sia giunta al capolinea dopo due stagioni. Il suo contratto scadrà nel 2023 e difficilmente verrà rinnovato. Per lui, fin qui, raccolte 52 presenze in Premier League, a livelli più bassi di cui aveva per esempio abituato i tifosi del Napoli.