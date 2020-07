Dall’Inghilterra – Juventus, c’è il sì di Pochettino: riflette le ambizioni e lo stile del club

La Juventus valuta con attenzione la posizione di Maurizio Sarri in vista dell’anno prossimo: lo rivela il Daily Mail, che aggiunge come il nome di Mauricio Pochettino, già accostato alla Vecchia Signora nella scorsa sessione di mercato, sia tornato prepotentemente in auge per i dirigenti bianconeri. Non solo: secondo il quotidiano inglese, il tecnico argentino ma di origine piemontese avrebbe già dato piena apertura allo sbarco in Serie A nonostante un ricchissimo rinnovo firmato con il Tottenham, che l’ha poi esonerato, appena l’anno scorso. In casa Juve Pochettino è visto come un allenatore moderno e che riflette ambizioni e stile del club, specie in termini di eleganza e comunicativo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com