Nuove voci per quanto riguarda il trasferimento di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riporta L’Express, per il difensore senegalese sarebbe forte l’interesse del West Ham per regalare al neo-allenatore David Moyes un rinforzo in difesa. Non solo il Manchestger City, quindi, sul difensore azzurro: per strapparlo al Napoli servirebbe una cifra compresa fra gli 80 e gli 85 milioni di euro.

