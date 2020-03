Dall’Uruguay – PSG, Cavani va in scadenza: ci pensa il Boca Juniors

Edinson Cavani è uno dei bocconi più prelibati in vista del prossimo mercato estivo. L’attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Psg e sembra destinato a lasciare la Francia a parametro zero. Sulle sue tracce ci sono tanti club (l‘Atletico Madrid potrebbe tornare alla carica dopo l’assalto fallito a gennaio). Intanto, secondo alcuni rumors provenienti dal suo Uruguay, il Matador avrebbe l’occasione di fare ritorno in Sud America: il quotidiano Ovacion nelle scorse ore ha svelato il concreto interesse del Boca Juniors per l’ex attaccante del Palermo. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di eventuali sviluppi.

Fonte: Alfredopedullà.com