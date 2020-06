Empoli, il pres. Corsi: “Nessuna offerta del Napoli per Ricci, in caso di promozione resterà qui”

Ai microfoni di radio Punto Nuovo ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ricci gioca nell’Empoli, se il sogno Serie A si avvera, giocherà con noi anche l’anno prossimo. Bisogna ovattare il ragazzo, è equilibrato e maturo, deve restare concentrato sul suo lavoro. Sono quattro settimane di lavoro duro e lui è tra i più pronti dal punto di vista atletico. L’offerta del Napoli non c’è, ma non ci interessa parlarne, oggi abbiamo altre priorità.

Ho letto quello vogliono fare in Serie A, ci provano in tutti i modi. C’è la spada di Damocle della quarantena, se succede qualcosa si deve mettere in quarantena il positivo e si continua a giocare. Non capisco perché nel resto di Europa si può fare e qui no, la Germania ci ha dato uno schiaffo morale. Non è tutto finito, ma siamo già un Paese bloccato, sono convinto che il presidente Federale alla fine farà prevalere la ragione. Qualora dovesse succedere qualcosa di irreparabile, credo si andrà con i playout ed i playoff.