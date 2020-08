ESCLUSIVA – Primavera Napoli, operazione con la Juve Stabia: Liguori accoglie De Simone

Altra operazione in uscita per la Primavera: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, l’attaccante classe ‘2003 Paolo De Simone, che nella scorsa stagione ha ben figurato nella formazione Under 17, approda in prestito secco alla Juve Stabia, dove giocherà nella Berretti guidata dal mister ex Napoli Nicola Liguori. Il destino di De Simone potrebbe cambiare in caso di riforma dei campionati con l’introduzione dei campionati Primavera 3 e 4. Tra Napoli e Juve Stabia c’è una consolidata amicizia, non è detto che altri ragazzi come De Simone nei prossimi giorni possano aggregarsi al vivaio delle vespe.