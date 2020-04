Un amore che non è mai terminato quello tra Carlo Ancelotti e il suo pupillo James Rodriguez. Il tecnico emiliano, come noto, lo voleva con insistenza già ai tempi del Napoli, ora sembra finalmente poterlo riabbracciare: come riferiscono i colleghi de Il Giornale, L’Everton è in trattativa avanzata col Real Madrid per la firma di James Rodriguez per la prossima estate. Lo stesso colombiano sarebbe entusiasta di ritornare sotto gli ordini di Ancelotti a Goodison Park.

Fonte: Tuttomercatoweb.com