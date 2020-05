Fiorentina, Pezzella: “Milenkovic al Napoli? Club viola punto d’arrivo, non di partenza. Questa città è ormai casa mia”

Intervistato dalla redazione di Tuttosport, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato – tra le altre cose – dell’interesse del Napoli per il suo collega di reparto Nikola Milenkovic: “La Fiorentina ha una società molto ambiziosa, per talenti come Chiesa, Castrovilli, Vlahovic.

Milenkovic al Napoli? La Fiorentina è un punto d’arrivo e non di partenza. Poi, ovviamente, ognuno deve pensare con la propria testa.

Il mio contratto è in scadenza nel 2022, ho sempre detto che nel calcio è difficile fare previsioni a lungo termine. Quello che posso dire con certezza è che per me Firenze è ormai diventata casa, sto benissimo qui e la Fiorentina è il mio mondo. Adoro città e tifosi”.